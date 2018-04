NRA haalt na schietpartij in school recordbedrag aan donaties binnen ADN

25 april 2018

11u16

Bron: BBC, The Independent 2 In de nasleep van één van de dodelijkste schietpartijen in Amerikaanse scholen heeft de National Rifle Association (NRA) het grootste bedrag ooit aan donaties binnengehaald in 15 jaar.

De machtige Amerikaanse wapenlobby haalde in maart 2,4 miljoen dollar op. Een absoluut record in een enkele maand sinds juni 2003, het begin van digitaal beschikbare archieven met totaalbedragen. De gedoneerde geldsom is 1,5 miljoen dollar meer dan wat de NRA in dezelfde maand vorig jaar ontving en 1,6 miljoen meer dan dat het in februari van dit jaar in de wacht sleepte.

En dat in een maand nadat een schutter in een school in Parkland, Florida, 17 mensen doodschoot. En in een maand waarin studenten over het hele land massale demonstraties organiseerden om een verstrenging van de wapenwetgeving te eisen. De meeste giften kwamen overigens van donors die 200 dollar of minder schonken. Geen stevige bijdrage van enkele grote spelers dus, maar wel de optelsom van vele kleintjes.

Het is niet de eerste keer dat een schietpartij in de VS zorgt voor een boost in donaties voor de wapenlobby. De NRA ontving 1,1 miljoen dollar en 1,5 miljoen dollar in respectievelijk januari en februari 2013, net na de Sandy Hook- schoolschietpartij in Connecticut.

