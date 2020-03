NPO onderzoekt door coronavirus meerdere scenario's Eurovisiesongfestival YV

06 maart 2020

11u45

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival kijkt naar verschillende mogelijke scenario's in verband met het nieuwe coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van NPO vrijdag gezegd. Over deze mogelijke alternatieven vindt ook overleg plaats met EBU, de Europese producent van het evenement.

De woordvoerder wil niet ingaan op de inhoud van deze mogelijke scenario’s, bijvoorbeeld of het een optie is om het songfestival door te laten gaan zonder publiek.

“Het is op dit moment te vroeg om in te gaan op deze eventuele scenario’s, aangezien deze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen de komende periode. Onze focus ligt nog steeds op het produceren van een onvergetelijk Eurovisiesongfestival.”

65.000 tickets

In totaal zouden er zo’n 65.000 mensen bij de negen verschillende shows in Rotterdam Ahoy aanwezig kunnen zijn. Twee derde van de tickets zijn voor het publiek, de rest is voor de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors. De gemeente Rotterdam heeft 8500 kaarten gereserveerd voor inwoners met een laag inkomen. Zij konden zich inschrijven om kans te maken op gratis kaarten voor de shows.

De liedjeswedstrijd vindt dit jaar plaats in de Rotterdamse Ahoy, met halve finales op 12 en 14 mei, gevolgd door de finale op 16 mei. Voor België zit Hooverphonic met “Release Me” in de eerste halve finale. Het evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en bijna 200 miljoen tv-kijkers.