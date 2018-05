Noura (19) stak haar man neer toen hij haar verkrachtte en nu heeft ze doodstraf gekregen KVDS

11 mei 2018

21u26

Bron: CNN, Al Jazeera, The Guardian 2 Een 19-jarige vrouw uit Soedan is veroordeeld tot de doodstraf nadat ze de man doodstak met wie ze verplicht moest trouwen. Noura Hussein getuigde hoe haar echtgenoot haar verkrachtte terwijl zijn familie haar vasthield. De zaak deed een internationale golf van protest ontstaan. Op sociale media wordt met de hashtag #JusticeforNoura en #SaveNoura geëist dat het vonnis herroepen wordt.

Noura was amper 15 jaar toen ze verplicht werd om te trouwen. Ze liep weg van huis en dook drie jaar lang onder bij een tante. Haar vader kon haar echter overtuigen om terug te keren met een list en hij gaf haar terug aan de familie van haar echtgenoot. Nadat ze weigerde om het huwelijk te consumeren, grepen de familieleden van haar man haar vast en hij verkrachtte haar.

Geslagen

Adil Mohamed Al-Imam – een van de advocaten van de jonge vrouw – beschreef hoe het precies in zijn werk ging. “Zijn broer en twee neven probeerde haar eerst met woorden te overtuigen, maar toen ze weigerde werd ze geslagen en verplicht om de kamer binnen te gaan waar ze verkracht zou worden. Een van hen hield haar hoofd en borst vast, de andere twee haar benen.”

Een dag later probeerde haar man haar opnieuw te verkrachten en daarop stak ze hem dood. Toen ze naar haar ouders ging om steun te zoeken, leverden die haar uit aan de politie. Er volgde een proces en gisteren werd de vrouw veroordeeld tot de doodstraf in de rechtbank van Omdurman.

Executeren

De rechter had de familie van het slachtoffer nog gevraagd om de vrouw te vergeven, maar daar had die geen oren naar. Ze weigerde een financiële compensatie en vroeg om de jonge vrouw te executeren. Het team van Noura heeft nu 15 dagen om beroep aan te tekenen. (lees hieronder verder)

The court is full. People gathered to support Noura for her last trial. Thanks to our @AfrikaYM member @badreldins for keeping us updated. #JusticeForNoura @ENoMW @elizamackintosh pic.twitter.com/GEaaZD6ElE Sodfa Daaji(@ sodfadaaji) link

Volgens Muawya Khidir van de verdediging was de doodstraf nochtans ongepast, omdat de vrouw handelde uit zelfverdediging en omdat ze mentaal en psychologisch compleet in de war was na de verkrachting.

In shock

Noura verklaarde al aan haar supporters dat ze in shock is. “Het was een vreselijk moment toen de rechter me veroordeelde voor moord. Ik wist toen al dat ik geëxecuteerd zou worden en dat al mijn dromen onvervuld zouden blijven”, zei ze.

Talrijke supporters van Noura waren opgedaagd om het vonnis te aanhoren. Er volgde een golf van protest op sociale media en duizenden mensen tekenden ook al een petitie op change.org.

Spot

De zaak heeft een spot gezet op de problematiek van gedwongen huwelijken en verkrachting binnen het huwelijk in Soedan, waar de wettelijke leeftijd om te trouwen op 10 jaar ligt en verkrachting binnen het huwelijk is toegestaan. Dat is een onderwerp dat tot nu toe taboe was. Volgens Al-Imam stelt de zaak ook de algemene opvatting in vraag dat een vrouw zich moet onderwerpen aan haar man.