Notre-Dame volgens hoofdarchitect nog altijd "in gevaar”

nla

13 september 2019

15u42

Bron: Belga

0

De door de brand van 15 april zwaar geteisterde Notre Dame-kathedraal in Parijs "blijft in de gevarenzone" vanwege de kwetsbaarheid van de gewelven en het risico van het instorten van een steiger rond de spits. Dat heeft de hoofdarchitect van de site, Philippe Villeneuve, vandaag in Parijs gezegd.