Notre-Dame ontving tot nu 104 miljoen van de beloofde 900 miljoen euro “betaald door 350.000 schenkers” AW TTR

15 oktober 2019

14u21

Bron: Belga 2 Zes maanden na de brand die grote delen van de Notre-Dame in Parijs heeft verwoest, werd er 104 miljoen euro van de beloofde 922 miljoen verworven om de kathedraal te verbouwen. Dat kondigt de Franse minister van Cultuur, Franck Riester, aan. De Katholieke Kerk in Parijs vraagt inspraak in de restauratie van de Notre-Dame, zo verklaarde Benoist de Sinety van het aartsbisdom Parijs vandaag.

"Er werd 104 miljoen euro in donaties betaald door 350.000 schenkers", aldus Riester op een persconferentie in Parijs. "Het is nog veel te vroeg om te zeggen of het bedrag van de donaties voldoende is. De staat zal zijn verantwoordelijkheid nemen, we gaan Notre-Dame niet in de steek laten", benadrukte hij.

Vier stichtingen - Fondation Notre-Dame, Fondation du patrimoine, Fondation de France en Centre des monuments nationaux (CMN) - werden samen verantwoordelijk gesteld voor het inzamelen van de giften voor de wederopbouw van de 850 jaar oude Notre-Dame.

Geen mis

Wanneer het gebouw gereinigd is en de gewelven herbouwd zijn, wil de hoofdarchitect van Notre-Dame, Philippe Villeneuve, daarna de kathedraal zo snel mogelijk heropenen, zelfs al zijn er nog werken bezig. Maar Villeneuve sloot het idee van een mis in de komende maanden alvast uit.

De architect zei vandaag nog op het Franse RTL dat de termijn voor de heropbouw van vijf jaar houdbaar was, als het in zijn oorspronkelijke staat wordt gerestaureerd. Er is namelijk discussie ontstaan over de torenspits van de hand van de bekende Franse architect Eugène Viollet-le-Duc die bij de brand instortte. Frans president, Emmanuel Macron had voorgesteld om een moderne toets te geven aan de torenspits, maar dat was niet naar de zin van vele Fransen.

Inspraak Katholiek Kerk

De Katholieke Kerk in Parijs heeft tot voorzichtigheid aangemaand bij de restauratie van de wereldberoemde kathedraal. De Kerk zou om instemming gevraagd moeten worden bij wijzigingen van de architectuur, zei Benoist de Sinety van het aartsbisdom van Parijs. Het gaat erom het wezen en de geschiedenis van de kathedraal te vrijwaren, verklaarde De Sinety op een persconferentie in Parijs. Het vergt veel deemoed om aan een gebouw als de Notre-Dame te werken, zei de geestelijke.

Godshuizen zijn volgens het Franse recht eigendom van de staat, de kerk gebruikt ze voor religieuze doeleinden.

Verwoestende brand

Op 15 april stond de wereld in rep en roer door de brand in de Notre-Dame in Parijs. De 12e-eeuwse kathedraal raakte zwaar verwoest door een hevige brand en stortte in.