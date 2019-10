Notre-Dame is vanaf nu ‘bedreigd cultureel erfgoed’ AW

29 oktober 2019

23u19 0 De organisatie World Monuments Fund heeft de Parijse kathedraal Notre-Dame op de lijst met 25 werelderfgoedplekken die gevaar lopen, geplaatst. Na de verwoestende brand in april dient het monument bewaard, hersteld en gered te worden volgens de organisatie.

De avond van 15 april 2019 ontstond er een grote uitslaande brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame. Het zou bijna zes uur duren voordat de brand onder controle was waarna grote delen van de kathedraal verwoest waren en terug opgebouwd dienen te worden.

Daarmee verdient de kathedraal een plaatsje op de lijst van de Amerikaanse privé-organisatie World Monuments Fund. Het “globaal icoon” herinnert ons er immers aan “hoe diep de verbondenheid van mensen met plekken gaat en hoezeer de vernietiging ervan persoonlijk trauma kan veroorzaken”, aldus de jury.

Met een plaatsje op de lijst wil de organisatie morele steun en solidariteit verlenen aan alle betrokkenen.

Behalve de Notre-Dame staan er nog enkele Europese monumenten op de lijst waaronder het Bennerley Viaduct in Engeland. Het monument, dat gebouwd werd in 1877, werd vroeger als spoorwegviaduct gebruikt. Nu is de stalen constructie een herinnering aan de industriële revolutie.