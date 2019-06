Notre-Dame: 650 miljoen euro toegezegd, ‘slechts’ 80 miljoen al effectief gestort mvdb

14 juni 2019

09u35

Twee maanden na de brand die de Notre-Dame in Parijs grotendeels in de as legde, is 'slechts' negen procent van het toegezegde geld voor de restauratie effectief overgemaakt. Dat meldt radiozender France Info.

Tot nu is toe 80 miljoen euro gestort aan de Franse staat en de vier bevoegde instanties (Fondation de France, Fondation pour le patrimoine, Fondation Notre-Dame en Centre des monuments nationaux) die instaan voor de heropbouw. In de dagen na de brand stroomde het aantal donaties vlot binnen. In totaal werd meer dan 650 miljoen euro beloofd.



Verschilllende Franse zakenlui gaven te kennen diep in de buidel te willen tasten voor de Notre-Dame. François-Henri Pinault (Gucci, Yves Saint Laurent, ...) stelde 100 miljoen euro ter beschikking, terwijl Bernard Arnault van luxegoederenconcern LVMH (Louis Vuitton, Moët & Chandon, TAG Heuer, Marc Jacobs,...) daar nog eens 200 miljoen euro bovenop deed. Woordvoerders van de grote sponsors geven aan France Info te kennen dat de bedragen “geleidelijk aan” zullen worden gestort “afhankelijk van de schattingen rondom de wederopbouw.”



France Info meldt dat enkele gemeenten en particulieren afzien van geldelijke steun “gezien het succes van het aantal donaties”. Volgens de vier betrokken stichtingen gaat het om slechts een gering bedrag, rond “een miljoen euro”.