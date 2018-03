Nota's gevonden die zinspelen op IS tijdens huiszoeking bij dader aanslag Zuid-Frankrijk

KVDS

24 maart 2018

15u13

Bron: Belga

0

Bij een huiszoeking in de woning van de dader van de aanvallen in het zuiden van Frankrijk zijn "nota's gevonden die alluderen op Islamitische Staat en die doen denken aan een testament", zo is zaterdag uit gerechtelijke bron vernomen. Bij de huiszoeking werden ook "digitale dragers" gevonden.