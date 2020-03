Normale leven in Wuhan herneemt geleidelijk ttr

23 maart 2020

13u34

Bron: belga 0 De inwoners van de Chinese stad Wuhan, waar in december het nieuwe coronavirus voor het eerst en in alle hevigheid uitbrak, hernemen stilaan hun normale leven. Ze mogen opnieuw aan het werk. Ook het openbaar vervoer is weer toegankelijk, na twee maanden verboden terrein te zijn geweest.

De versoepeling van de maatregelen komt er op een moment dat het Chinese ministerie van Gezondheid al vijf dagen op rij geen nieuwe besmettingen meer vaststelde in deze metropool van 11 miljoen inwoners. In de rest van China werden er wel een veertigtal nieuwe besmettingen geregistreerd, daarbij ging het steeds om mensen die het land zijn binnengekomen.

Medisch attest

Het openbaar vervoer rijdt opnieuw in Wuhan, maar inwoners moeten wel hun identiteitskaart tonen om dat te mogen gebruiken. Als ze over een werkvergunning beschikken en geen koorts vertonen, mogen ze ook opnieuw naar de werkvloer gaan. Ze mogen Wuhan nu zelfs verlaten, naar andere plaatsen in de provincie Hubei, maar dan wel enkel als ze met een medisch attest kunnen bewijzen dat ze niet besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Maar heel wat inwoners zijn nog erg voorzichtig als ze zich op straat begeven.

De Chinese overheid plaatste Wuhan op 23 januari in lockdown. Al snel werd de maatregel ook in meerdere andere steden in de provincie ingevoerd. De bevolking moest verplicht thuis blijven.

Lees ook:

“Nog acht weken”, zegt De Block. Maar wanneer komt de piek? (+)

‘Helden van hier: corona’ volgt experts en hulpverleners sinds uitbraak: “We waren erbij toen België wakker schoot... én alle volgende dagen” (+)

Meer over Wuhan