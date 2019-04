Exclusief voor abonnees

Noren laten olieschat van 52 miljard liggen, want klimaat is belangrijker

Eén op drie verkochte auto’s is een Tesla

09 april 2019

Noorwegen, het land dat zijn welvaart dankt aan de olie, laat miljarden vaten olie voor eeuwig en altijd in de grond zitten. Klimaat is belangrijker dan de opbrengst van 52 miljard euro in het Scandinavische land, waar nu al meer auto’s met een elektrische motor dan met eentje op fossiele brandstoffen worden verkocht.