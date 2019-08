Nora’s ouders vragen zich af of kidnapper haar naakte lichaam in jungle dumpte: Frans gerecht opent onderzoek naar ontvoering KVE

14 augustus 2019

12u27

Bron: France Info, BFM-TV, The Sun 2 Nora Quorin (15) verdween in de nacht van 3 op 4 augustus in een resort in Maleisië, 70 km ten zuiden van hoofdstad Kuala Lumpur. Het raam van haar kamer stond open. Gisteren werd haar levenloze lichaam aangetroffen in de jungle nabij een waterval. De fatale afloop roept vele vragen op. De ouders van Nora vragen zich in ieder geval af of het naakte lichaam van hun dochter later op die plek is gedumpt door een kidnapper. Een eerdere zoektocht door de politie in hetzelfde gebied had immers niets opgeleverd. Vandaag raakte ook bekend dat het Franse gerecht een onderzoek naar ontvoering en onvrijwillige opsluiting heeft geopend.

Gisteren hadden ouders Meabh en Sebastien de vreselijke taak om het lichaam van hun meisje te identificeren. Het stoffelijk overschot werd tien dagen na haar verdwijning gevonden in de buurt van een waterval in een heuvelachtig gebied met een ravijn - op zo’n anderhalve kilometer van het resort waar de familie verbleef. Ze zou geen kleren gedragen hebben. Nochtans zou ze op het moment van haar verdwijning wel ondergoed hebben aangehad.

De ouders brachten een emotioneel eerbetoon aan de tiener die “de wereld echt had geraakt”. “Nora heeft mensen samengebracht. Haar dood is ondraaglijk. We zullen altijd van haar houden. Onze harten zijn gebroken.”

Maar nu stellen Meabh en Sebastien zich vragen. Veel vragen. Nora was een kwetsbaar meisje met een leerstoornis, maar ze zou er nooit alleen op uit trekken. De these van een ontvoering klinkt dan ook logisch voor hen.

Waarom vond de politie haar lichaam aanvankelijk niet? En zou dit kunnen komen doordat haar lichaam op een later tijdstip door een ontvoerder naar daar is gebracht? Is haar lichaam door een kidnapper in de jungle gedumpt?

Op de Franse televisie getuigde Nora’s opa, Sylvain Quorin dat de familie is “ingestort door het verlies van haar parel”.

Hij vertelde dat zijn zoon Sebastien Nora had geïdentificeerd. De vader zag meteen dat het om zijn dochter ging. “Het is verschrikkelijk, het is een catastrofe. Beide ouders zijn ingestort. Iedereen is ingestort. We hebben een onschuldige parel verloren. Dit wens je niemand toe.”

Eerstdaags worden de resultaten van de autopsie verwacht. En dan zal duidelijk worden of er kwaad opzet in het spel is.

Het parket van Parijs heeft al op 9 augustus en dus vier dagen voor haar lichaam werd gevonden een onderzoek naar ontvoering en onvrijwillige opsluiting geopend, zo raakte nu bekend. De familie van Nora had op 12 augustus in Frankrijk klacht neergelegd tegen onbekenden. Twee Franse speurders zijn naar Maleisië vertrokken.