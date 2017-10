Noorwegen wil 'Tesla-taks' invoeren TT

16u58

Bron: Belga 0 AFP Elektrische auto's aan een laadstation in het centrum van Oslo. Noorwegen, dat elektrische wagens steeds heel erg aangemoedigd heeft, wil nu een 'Tesla-taks' invoeren. Het gaat om een belasting op grote elektrische luxewagens, die er vandaag nog kunnen rekenen op stevige fiscale voordelen. Dat is vandaag bekendgemaakt. De maatregel krijgt meteen forse kritiek.

Elektrische wagens zijn vandaag in Noorwegen vrijgesteld van nagenoeg alle zware taksen op andere wagens. Een op de vijf nieuwe wagens is er dan ook een elektrische, een marktaandeel dat nergens ter wereld geëvenaard wordt.



De Noorse regering wil nu een van de fiscale voordelen schrappen voor elektrische wagens van meer dan twee ton. Het voorstel kreeg meteen de bijnaam 'Tesla-taks', omdat het in eerste instantie de luxemodellen van de Amerikaanse fabrikant treft. De aankoop van een nieuwe Tesla X zou met de nieuwe taks omgerekend ongeveer 7.500 euro duurder uitkomen dan vandaag.