Noorwegen vraagt jongeren om geen seks te hebben op rotondes kv

18 april 2018

De Noorse autoriteiten hebben een wel erg bizarre oproep gelanceerd. Ze vragen leerlingen die dit jaar afstuderen aan de middelbare school om niet naakt over bruggen te lopen of seks te hebben op rotondes, zodat ze bestuurders "niet te erg verrassen".

Elke lente zetten de studenten die afzwaaien aan de middelbare school in Noorwegen flink de bloemetjes buiten. 'Russ' heet die zotte tijd die loopt van ongeveer midden april tot midden mei: een periode waarin er elke dag zwaar gefeest en flink gedronken wordt.

De rituelen die bij het vieren van de russ horen, variëren van school tot school, maar nagenoeg overal komt er alcohol, naaktheid en seks bij kijken. De leerlingen dragen in die periode rode, blauwe of zwarte overalls en velen van hen kopen een busje dat wordt uitgerust met een krachtig audiosysteem en waarmee er elke dag feestjes gebouwd worden. Jaarlijks gebeuren er tientallen ongevallen waarbij de russbusjes betrokken zijn, soms met dodelijke afloop voor de achttien- en negentienjarige inzittenden.

Terje Moe Gustavsen, een voormalige minister van Transport die nu aan het hoofd staat van de Dienst Openbare Wegen, maant de Noorse jongeren aan tot voorzichtigheid en vraagt hen specifiek om af te zien van seks op rotondes. "Iedereen begrijpt dat het een gevaar voor het verkeer betekent om je op en in de omgeving van rotondes te bevinden", aldus Gustavsen in een verklaring. "Voor de persoon in kwestie is het misschien niet zo gevaarlijk om zonder kleren op een brug te staan, maar bestuurders kunnen te zeer verrast worden en volledig vergeten dat ze aan het rijden zijn", voegt hij eraan toe.