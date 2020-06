Noorwegen stopt met corona-app na kritiek privacywaakhond YV

15 juni 2020

12u54

Bron: ANP 0 De Noorse overheid stopt met de inzet van een corona-app en wist alle data die tot nog toe met de app zijn verzameld. Het Noorse Instituut voor de Volksgezondheid maakte maandag bekend dat het die beslissing neemt naar aanleiding van kritiek van ‘s lands privacywaakhond.

De Noorse tegenhanger van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat het nut van het verzamelen van privacygevoelige gegevens voor het volgsysteem niet meer opweegt tegen de bezwaren daartegen, nu er nog nauwelijks nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus bijkomen.

“Wij zijn het niet eens met de evaluatie van de privacywaakhond, maar we zullen alle data wissen en de app in de ijskast zetten als gevolg van de evaluatie”, aldus het Instituut voor Volksgezondheid. “We zijn als gevolg hiervan minder voorbereid op een verspreiding van het virus, nu we tijd voor ontwikkeling van, en proeven met de app kwijtraken.”

Volgens de gegevens van Johns Hopkins University is het nieuwe coronavirus tot nu toe bij 8.631 Noren vastgesteld. Van hen zijn er 242 overleden.