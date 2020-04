Noorwegen snijdt vanaf juni in olieproductie IB

30 april 2020

00u37

Bron: ANP 0 Noorwegen gaat vanaf juni tot het einde van dit jaar de olieproductie terugschroeven om bij te dragen aan het stabiliseren van de sterk gedaalde olieprijzen. Dat maakte energieminister Tina Bru gisteren bekend. Het Scandinavische land is de grootste olieproducent van Europa.

Noorwegen brengt vanaf juni de dagelijkse olieproductie met 250.000 vaten terug en in de tweede helft van 2020 met 134.000 vaten. Als gevolg zal de totale Noorse productie in december 2020 300.000 vaten minder per dag zijn dan oorspronkelijk gepland, zei minister Bru. Ook wordt de ingebruikneming van meerdere nieuwe olievelden uitgesteld.

De oliemarkt kampt met overaanbod en een sterk gedaalde vraag door de coronacrisis. De landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen spraken onlangs af de productie te verlagen. Die productieverlaging van bijna 10 miljoen vaten per dag gaat per 1 mei in.