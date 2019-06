Noorwegen repatrieert vijf weeskinderen van IS-families uit Syrië bvb

03 juni 2019

15u19

Bron: Belga 0 De Koerdische autoriteiten in Syrië hebben vandaag vijf weeskinderen overgedragen aan een delegatie uit Noorwegen. De kinderen komen uit Noorse gezinnen die banden zouden hebben met de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS), zo hebben de Koerdische autoriteiten in Syrië meegedeeld.

Een delegatie van het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken was naar de Syrische stad Ain Issa, in het noorden van het land, afgezakt om de vijf weeskinderen te repatriëren. Het doel van de missie was om "de kinderen weg te halen uit een extremistische omgeving en over te brengen naar een veilige omgeving, waar ze heropgevoed kunnen worden en in de eigen samenleving gere-integreerd kunnen worden", zegt Kamal Akef, een woordvoerder van de Koerdische autoriteiten.



Over de identiteit of de leeftijd van de vijf kinderen wordt geen mededeling gedaan.



Het Noorse Rode Kruis reageert tevreden op het nieuws, maar vraagt om ook werk te maken van de repatriëring van de andere Noren die momenteel in het vluchtelingenkamp van al-Hol verblijven. In dat overbevolkte kamp in het noordoosten van Syrië zitten onder andere duizenden buitenlanders die gelinkt worden aan IS.