Noorwegen opent grenzen voor andere noordelijke landen, maar niet voor buurland Zweden

12 juni 2020

18u16

Bron: Belga 0 Noorwegen opent vanaf maandag weer de grenzen voor IJsland, Denemarken, Finland, de Faeröer en Groenland. Inwoners van het Zweedse eiland Gotland zijn ook weer welkom, de andere Zweden nog niet.

"We baseren ons op objectieve criteria, als het percentage besmettingen, het aantal zieken op intensive care en het aantal positieve tests", verklaarde de Noorse premier Erna Solberg. "Om de twee weken zullen we de situatie opnieuw bekijken. In Noorwegen is de epidemie onder controle, maar besmettingen vanuit het buitenland vormen een risico op een heropflakkering.”



Over de andere Europese landen zal voor 20 juli een beslissing genomen worden. De Europese Commissie riep gisteren op om alle reisbeperkingen binnen de Europese Unie op 15 juni op te heffen. Noorwegen is geen lid van de EU, maar behoort wel tot de Schengenzone.

Cijfers in Noorwegen

In Noorwegen overleden 242 mensen aan Covid-19. Er werden 8.613 besmettingen vastgesteld. Zweden, dat voor een soepelere aanpak koos, telt 49.684 besmettingen en 4.854 doden. Vandaag groeide het sterftecijfer nog aan met 40 nieuwe sterfgevallen.



