Noorwegen investeert 40 miljard euro in kustsnelweg die alle fjorden en eilanden moet verbinden Erik Kouwenhoven

16 juli 2019

08u42

Bron: AD 3 Noorwegen investeert 40 miljard euro in een sciencefictionachtige constructie. Het land met 5,5 miljoen inwoners gaat alle fjorden en eilanden verbinden met een 1.100 kilometer lange kustsnelweg.

De huidige kustweg van Noorwegen loopt van Trondheim in het noorden tot Kristiansand in het zuiden. Wie van noord naar zuid wil, is minstens 21 uur onderweg. Dat komt niet alleen door het de vele tunnels en bruggen, maar vooral door de zeven overtochten per veerboot. De Noorse kust bestaat namelijk uit een eindeloze hoeveelheid fjorden en eilanden.

In het nieuwe monsterproject wordt de kustweg compleet vernieuwd en maken de ferry’s plaats voor tunnels en bruggen. Doordat de omstandigheden zeer moeilijk zijn, wordt gekozen voor onconventionele oplossingen. Er komt bijvoorbeeld een 27 kilometer lange tunnel die tot 390 meter onder de zeebodem zal lopen. Er komt zelfs een ondergronds klaverblad. Andere oplossingen zijn een drijvende brug en de grootste hangbrug ter wereld. Een einddatum voor het project is niet genoemd.