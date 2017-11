Noorwegen in rep en roer: meer dan 150 gevallen van seksueel geweld in dorpje van 2.000 inwoners ep

Bron: Belga 0 Twitter In het kleine dorpje Tysfjord wonen amper 2.000 mensen. De Noorse politie heeft vandaag meer dan 150 gevallen van seksuele agressie, ook op jonge kinderen, aan het licht gebracht in een kleine gemeenschap in Lapland. De onthullingen hebben het land dooreengeschud.

Nadat elf mannen en vrouwen in juni 2016 in de krant Verdens Gang (VG) getuigenis hadden afgelegd van seksuele molestatie in Tysfjord, een gemeente met minder dan tweeduizend zielen boven de poolcirkel, was een onderzoek opgestart. In een rapport zegt de politie vandaag 151 gevallen van seksuele agressie te hebben opgegraven, waaronder 43 verkrachtingen. Het merendeel ervan is verjaard, sommige gevallen gaan tot 1953 terug.

De politie vond 82 slachtoffers, van 4 tot 75 jaar oud, en 92 verdachten, dikwijls uit de sami-minderheid of het laestadianisme, een conservatieve vorm van protestantisme.

Tien vervolgingen

"De politie heeft geen enkele reden om te zeggen dat de etnische afkomst of religieuze overtuigingen op zich de (...) agressies kunnen verklaren", zei commissaris Tone Vangen op een persconferentie. Zij beklemtoonde niettemin dat aan deze kringen eigen "mechanismen" ervoor "hebben gezorgd dat de zaken moeilijk aan de oppervlakte zijn gekomen". Tien mensen worden vervolgd. Daar kunnen nog anderen bijkomen.