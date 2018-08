Noorwegen gaat drugsverslaafden heroïne voorschrijven "om hun levenskwaliteit te verbeteren" lva

Bron: The Guardian 0 Ten vroegste in 2020 start Noorwegen met een project waarbij ernstige drugsverslaafden heroïne zullen worden voorgeschreven. Het ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken ontwikkelde dit controversiële programma om de levenskwaliteit van ernstige drugsverslaafden in het land te verbeteren.

"We hopen dat we met dit programma en oplossing bieden die de levenskwaliteit van sommige verslaafden zal verbeteren die we anders niet bereiken of bij wie andere, bestaande programma's niet helpen", schrijft minister van Gezondheid Bente Hoie op Facebook.

Noorwegen heeft volgens het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving een van de hoogste sterftecijfers door overdosis van Europa. Bij 81 Noren per miljoen kent het drugsgebruik een fatale afloop. Enkel in Estland en Zweden is dat cijfer hoger: respectievelijk 132 per miljoen en 88 per miljoen sterven daar aan een overdosis.

De medische heroïnetherapie werd eerder al ingevoerd en/of getest in Zwitserland, Nederland en Denemarken, maar blijft controversieel. Voorstanders zijn van mening dat de therapie niet enkel de levenskwaliteit verbetert maar ook het sterftecijfer door overdosis doet dalen, de kans op criminaliteit vermindert en de kosten die daarmee gepaard gaan reduceert.