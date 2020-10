Noorwegen beschuldigt Russen van cyberaanval op parlement KVE

13 oktober 2020

18u27

Bron: Belga 0 Noorwegen heeft dinsdag Rusland ervan beschuldigd achter een cyberaanval te zitten die gericht was tegen het Noorse parlement. Hierdoor konden de hackers de e-mails van de Noorse parlementsleden lezen.

Op 1 september liet de Storting, het Noorse parlement, weten het doelwit van een cyberaanval geweest te zijn enkele dagen voordien. Het ging om een "uitgebreide" aanval, maar er werd geen informatie over de oorsprong van de aanval gegeven. Er werd toen gezegd dat er gegevens "van een klein aantal parlementsleden en parlementsmedewerkers” werden gedownload.

"Op basis van de informatie waarover de regering beschikt, denken wij dat Rusland achter deze aanval zit", zei Ine Eriksen Søreide, de Noorse minister van Buitenlandse Zaken, dinsdag. "Het is een ernstige zaak die onze belangrijkste democratische instelling raakt", zei ze in een persmededeling, zonder meer details te geven.

Bedreiging op lange termijn

In hun jaarrapport over bedreigingen dat in februari werd gepubliceerd, waarschuwde de Noorse inlichtingendienst (PST) voor operaties die "het informatienetwerk" zouden viseren en die voor "een voortdurende bedreiging voor Noorwegen op lange termijn" zouden zorgen. In 2018 had Noorwegen een Rus opgepakt die informatie op het netwerk van het parlement had verzameld, maar hij werd een maand later weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

De twee landen, die een grens delen in het hoge noorden, onderhouden normaal goede betrekkingen, maar er zijn wel spanningen ontstaan na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014.