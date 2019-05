Noorwegen bemiddelt volgende week opnieuw tussen Venezolaanse regering en oppositie kv

26 mei 2019

04u37

Bron: Belga 0 Vertegenwoordigers van de regering van Nicolas Maduro en de Venezolaanse oppositie komen volgende week samen in Oslo voor nieuwe gesprekken. Dat heeft Noorwegen, dat als bemiddelaar optreedt in het politieke conflict, gisteren gemeld.

"Vertegenwoordigers van de voornaamste politieke actoren in Venezuela hebben besloten om volgende week naar Oslo terug te keren om er het door Noorwegen geleidde (bemiddelings)proces verder te zetten", zegt het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken in een communiqué. "We bevestigen opnieuw ons engagement om de zoektocht naar een onderhandelde oplossing tussen de verschillende partijen in Venezuela te blijven ondersteunen", klinkt het voorts. De Noren bedanken tot slot "alle partijen voor hun inspanningen".

Vorige week hadden de delegaties in Oslo elk nog een vergadering met de Noorse bemiddelaars, maar was er geen enkel bilateraal contact.

Venezuela beleeft momenteel de ergste socio-economische crisis in de geschiedenis van het land en regering en oppositie hebben het aanbod van Noorwegen om te bemiddelen aanvaard. De zelfverklaarde interim-president Juan Guaido ontkende wel dat het gaat om onderhandelingen waarbij beide kampen persoonlijk tegenover elkaar zitten. Ook Noorwegen neemt de woorden "dialoog" en "onderhandelingen" niet in de mond. Oslo verstrekte evenmin andere details over wat het noemt "voorafgaande contacten".

Guaido en zijn aanhangers beschuldigen Maduro ervan een "dictator" te zijn, die vasthoudt aan de macht na de "frauduleuze" presidentsverkiezingen van vorig jaar. De president bestempelt zijn tegenstanders dan weer als "putschisten", die worden gesteund door het door Maduro verafschuwde "Noord-Amerikaanse rijk".