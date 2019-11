Noorse suikertaks rijst de pan uit. Gevolg? Bevolking zoekt toevlucht in buurland om reusachtige snoepvoorraad in te slaan



AW

23 november 2019

12u13

Bron: The Guardian 2 Terwijl de zogenaamde suikertaks in België eerder beperkt blijft, werd de heffing op zoetigheid in Noorwegen afgelopen jaar met maar liefst 83 procent verhoogd. Het gevolg? Talrijke Noren zoeken wanhopig hun toevlucht in buurland Zweden, waar ze vervolgens grote voorraden (goedkoop) snoep inslaan.

Wanneer de suikertaks – op bijvoorbeeld frisdranken en snoepgoed - in België wordt opgedreven, staan grote bedrijven op de eerste rij om te klagen over een gevreesde stijging van het aantal grensaankopen. In Noorwegen bleek die zorg alvast terecht. Daar rijdt de bevolking tot wel twee uur lang richting de Zweedse grens om er zich volledig te laten gaan in een Zweedse snoepwinkel.

Daaronder ook Matilda Nordholm (24) die bijna 175 euro spendeerde aan Zweeds snoepgoed. “Het is niet allemaal voor mij”, vertelde ze lichtjes gegeneerd aan de Britse krant The Guardian. “Maar in Noorwegen loopt het uit de hand. Elk jaar lijkt de prijs van snoepgoed er te stijgen. Mensen worden steeds ongelukkiger omdat ze zoveel moeten betalen voor een klein beetje plezier.”

In januari 2019 werd de heffing op chocolade en andere zoetwaren in Noorwegen inderdaad verhoogd met maar liefst 83 procent – zo’n 3,60 euro per kilogram. En ook suikerrijke dranken moesten eraan geloven.

Historisch dieptepunt

Het gevolg? De Noorse inwoners zijn naar eigen zeggen misschien ongelukkiger, de suikerconsumptie in het Scandinavische land daalde evenwel tot een historisch dieptepunt. Terwijl de gemiddelde inwoner van Noorwegen in het jaar 2000 nog zo’n 43 kilogram suiker verorberde, is dat nu nog maar 24 kilogram.

Iets waar niet enkel de consumenten, maar ook de Noorse zoetwarenproducenten ongelukkig mee zijn. Al deden ze in het verleden hun best om het suikergehalte van snoepgoed aanzienlijk te verlagen, het belastingtarief werd alsnog verhoogd. Dat is een dubbele straf, volgens de producenten.