Noorse studenten choqueren fuifgangers met Nazi-feestje

16u40

Bron: Belga 0 Facebook De studenten stonden in SS-uniformen achter de bar. Een Noorse studentenvereniging wilde dit weekend op een feestje de draak steken met het nationaalsocialisme, maar schoot daarbij aan haar doel voorbij. Fuifgangers konden niet lachen met de SS-uniformen, speelgoedgeweren en prikkeldraad aan de muur, en verlieten ontzet de zaal. Dat berichtten Noorse media vandaag.

In de studentenbar in Trondheim werden zelfs "visa" uitgedeeld met de foto van Adolf Hitler. Aan de muren hingen borden met slogans tegen het nazisme, maar geen kat die die opgemerkt had. Het "politiek incorrecte" feestje werd niet als dusdanig geïnterpreteerd. Uiteindelijk werd de fuif stilgelegd.

Intussen heeft de studentenvereniging op Facebook haar verontschuldigingen aangeboden. "Het is belangrijk te onderstrepen dat dit op geen enkele manier de mening van de studentenvereniging weerspiegelt, en we hebben duidelijke regels dat nazi's bij ons geen leden mogen zijn", luidde het.