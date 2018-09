Noorse politie krijgt 25 tips over vermiste cybersecurityspecialist Arjen Kamphuis mvdb

11 september 2018

17u02

Bron: ANP 0 De Noorse politie heeft na een televisieuitzending 25 reacties binnengekregen over de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. De meeste tips komen van mensen die denken hem te hebben gezien. Dat zou op 30 augustus en de daaropvolgende dagen zijn geweest. Kamphuis wordt sinds 20 augustus vermist.

De meeste tips komen uit de omgeving van de plaatsen Stavanger en Vikeså. Een paar mensen belden vanuit Bodø, de plaats waar Kamphuis op vakantie was. De cybersecurityspecialist, die woont en werkt in Amsterdam, zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland. Een getuige zegt hem begin deze maand in Denemarken te hebben gezien.

De Noorse politie houdt nog alle opties open over wat er kan zijn gebeurd. Ze benadrukt dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Kamphuis is een vertrouweling van Wikileaks-oprichter Julian Assange. Hij ging hem destijds opzoeken in de Britse ambassade van Ecuador in Londen.