Noorse politie bevestigt racistische motieven bij aanslag moskee KVE

17 september 2019

17u20

Bron: Belga 0 De Noorse politie heeft bevestigd dat Philip Manshaus welk degelijk racistische motieven had, toen hij erop los begon te vuren in een moskee in Oslo in het begin van de maand augustus. Hij had namelijk ook al zijn stiefzus vermoord, omdat ze van Chinese afkomst was.

De 22-jarige Manshaus werd opgepakt nadat hij op 10 augustus in het islamitische centrum Al-Noor in Baerum, een voorstad van Oslo, het vuur had geopend. Het levenloze lichaam van zijn stiefzus van 17 jaar werd later gevonden in hun woning. Het meisje, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, die geadopteerd werd door de levensgezellin van Manshaus' vader, werd gedood met vier kogels, zo meldt de Noorse politie in een persbericht. De politie komt nu tot de conclusie dat Manshaus het meisje om racistische redenen heeft vermoord.

Manshaus erkent de feiten, maar zegt dat hij geen terroristische motieven had en geen moorden wilden plegen bij de aanslag op de moskee. Op de zitting van 9 september waarbij moest beslist worden over de verlenging van zijn aanhouding, bracht Manshaus de nazigroet.