Noorse multimiljonair vrijgelaten in zaak van verdwenen vrouw: “Maar hij blijft een verdachte” SVM

08 mei 2020

22u15

Bron: ANP 0 Tom Hagen wordt vrijgelaten. E ind april was de Noor gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn echtgenote Anne-Elisabeth Hagen. De politie laat weten dat de multimiljonair wel nog altijd een verdachte blijft.

De districtsrechtbank in Lillestrøm had vorige week beslist om Hagen gedurende vier weken in voorlopige hechtenis te houden. Het risico bestond immers dat hij bewijsmateriaal zou vernietigen. Hagens advocaat ging echter in beroep tegen die beslissing. Gisteren besloot een hogere rechtbank dat de multimiljonair vrijgelaten moet worden. Twee van de drie rechters meenden dat er onvoldoende bewijs was voor een misdrijf. De politie tekende opnieuw beroep aan bij het hooggerechtshof, maar dat werd afgewezen.

Verkeerde been

Anne-Elisabeth Hagen (68) verdween in oktober 2018 uit het familiehuis in Lørenskog bij Oslo en is nooit teruggevonden. Ze leek aanvankelijk ontvoerd te zijn, maar die kidnapping is mogelijk in scène gezet. Omdat er al lang geen contact meer is met de ontvoerders en omdat er sinds haar verdwijning geen bewijs naar voren kwam dat ze nog leeft, behandelt de politie de zaak als moord. Agenten houden er rekening mee dat de ontvoering een mistgordijn moest vormen voor de moord.

In het huis waar Hagen verdween, werd een briefje gevonden van de vermoedelijke ‘ontvoerders’. Die eisten miljoenen euro’s losgeld, te betalen in cryptomunten. Dat verzoek was dus mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Nieuwe verdachte

Gisteravond arresteerde de politie een andere verdachte in de zaak. De man, tussen 30 en 40 jaar oud, wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij de moord. Hij is een bekende van Hagen en is thuis in de wereld van cryptovaluta.

Tom Hagen behoort tot de rijkste mensen in Noorwegen. Zijn vermogen werd eerder geschat op 1,9 miljard kroon (ongeveer 170 miljoen euro). De verdwijning van zijn vrouw wordt beschouwd als een van de meest sensationele strafzaken in de recente Noorse geschiedenis. Anne-Elisabeth Hagen is tot op de dag van vandaag spoorloos.