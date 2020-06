Noorse moskeeschutter Philip Manshaus krijgt celstraf van 21 jaar JOBR

11 juni 2020

11u41

Bron: DPA, AFP, Belga 1 Een Noorse man die vorig jaar het vuur opende in een moskee in de buurt van Oslo, is veroordeeld tot een celstraf van 21 jaar. Hij zal volgens de rechtbank van Asker en Baerum zeker 14 jaar moeten uitzitten. Daarnaast werd d e 22-jarige Philip Manshaus ook schuldig bevonden aan de moord op zijn geadopteerde schoonzus, vlak voor de aanval op de moskee op 10 augustus 2019.

Eind mei werd een celstraf van 21 jaar geëist tegen de rechtse extremist, die terecht stond voor moord en het plegen van een terreurdaad. Zijn verdediging vroeg de vrijspraak. De advocaat voerde, naar eigen zeggen tegen de mening van zijn cliënt in, elementen aan die moeten wijzen op een psychose. Tijdens het proces besloten drie experts dat Manshaus wel strafrechtelijk verantwoordelijk is.

Racistische motieven

Philip Manshaus liep in augustus met geweren de al-Noor-moskee in Baerum naar binnen, om volgens de openbaar aanklagers “zoveel mogelijk moslims” te vermoorden. Het werd geen bloedbad omdat in het gebouw slechts drie gelovigen aanwezig waren. Een van hen was in staat om de aanvaller te overmeesteren. Niemand kwam om het leven. Later werd in het huis van Manshaus zijn zeventienjarige stiefzus, van Chinese origine, dood aangetroffen. Ze was met kogels om het leven gebracht, volgens het parket ook ingegeven door “racistische motieven”.

Manshaus zou zijn geïnspireerd door de terroristische aanslag op twee moskeeën in Christchurch, in Nieuw-Zeeland. Daarbij schoot een rechtse extremist in maart vorig jaar 51 mensen dood. Die zou op zijn beurt een bewonderaar zijn geweest van de Noor Anders Breivik, die in 2011 meer dan zeventig mensen vermoordde. Hij werd daarvoor tot 21 jaar cel veroordeeld, de maximumstraf in Noorwegen. Die straf kan overigens wel verlengd worden zolang de veroordeelde als gevaarlijk beschouwd wordt. Levenslang bestaat niet in Noorwegen.

Lees ook:

Noorse schutter ontkent schuld aanslag moskee

Noorse moskeeschutter doet nazigroet in rechtszaal en zegt dat hij schoot uit “zelfverdediging”

Verdachte van aanslag in Noorse moskee filmde aanval, blijft minstens vier weken in voorlopige hechtenis