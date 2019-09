Noorse moskeeschutter doet nazigroet in rechtszaal en zegt dat hij schoot uit "zelfverdediging” kg

09 september 2019

18u59

Bron: Belga 0 De dader van het schietincident van begin augustus in een moskee dichtbij de Noorse hoofdstad Oslo zegt dat het om "zelfverdediging" ging. Dat meldt een Noorse rechtbank vandaag. De man blijft aangehouden.

De man, Philip Manshaus (22), verscheen vandaag voor de rechtbank en maakte een nazi-groet. Hij vroeg om zijn vrijlating en argumenteerde dat het “iets was dat hij moest doen”, aldus zijn advocaat. “Het ging om zelfverdediging.”



Bij de aanval in het Islamitisch Centrum al-Noor in Baerum viel op 10 augustus een lichtgewonde, de 65-jarige moskeebezoeker die de dader overmeesterde. Ook de dader zelf liep lichte verwondingen op. In de moskee werden verschillende schoten afgevuurd en er werden ook verschillende wapens teruggevonden.

Het onderzoek heeft aangetoond dat Manshaus extreemrechtse standpunten heeft. De verdachte had eerder zijn steun uitgesproken voor Vidkun Quisling, een Noorse politicus die in de Tweede Wereldoorlog samenwerkte met de Duitse bezetter, en antimigratiestandpunten had. Volgens Noorse media postte de dader enkele uren voor de aanslag een boodschap waarin hij de schietpartijen in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch toejuichte.



De twintiger wordt ook beschuldigd van moord nadat het lichaam van een jonge vrouw, geïdentificeerd als zijn 17-jarige stiefzus, werd gevonden in zijn huis in Baerum. De Noorse rechtbank bevestigde vandaag zijn aanhouding.