Noorse minister van Justitie neemt ontslag om crisis te vermijden TK & TTR

20 maart 2018

09u43

Bron: Belga 2 De controversiële Noorse minister van Justitie Sylvi Listhaug heeft vandaag haar ontslag aangekondigd en heeft zo een mogelijke regeringscrisis vermeden. Eerder ontstond controverse rond een bericht op Facebook. Vandaag stond een vertrouwensstemming in het parlement gepland die slecht kon aflopen voor de conservatieve minderheidsregering.

De politica van de rechts-populistische Vooruitgangspartij (Fremskrittspartiet) zorgde voor opschudding door begin maart op Facebook de sociaaldemocratische en in de oppositie zetelende Arbeidspartij (Arbeiderpartiet) ervan te beschuldigen meer in te zitten met de rechten van terroristen dan met de veiligheid van het land.

De jongerenafdeling van de Arbeidspartij werd op 22 juli 2011 slachtoffer van een aanslag op het eiland Utøya, waardoor sommigen het bericht van Listhaug ongepast vonden. Dader Anders Behring Breivik was ooit lid van de Vooruitgangspartij.

"Kleuterschool"

Vandaag schreef ze, ook op Facebook, dat zij "niet kan toestaan" dat haar partij invloed en de macht verliest. Listhaug voegde eraan toe "vrijwillig" op te stappen. "De laatste weken waren surrealistisch. Een Facebook-bericht, dat niets te maken had met 22 juli en waarvan ik spijt heb dat het geplaatst werd, heeft de Noorse politiek in een kleuterschool veranderd. Dan ben ik van mening dat het mijn verantwoordelijkheid is om mij volwassen te gedragen", aldus de politica, die ook nog van een "zuivere heksenjacht" spreekt.

Premier Edna Solberg van de conservatieve Høyre-partij had lof voor het werk van Listhaug in haar regering. "Ik heb Sylvi ervaren als een hardwerkende minister", zo citeert de Noorse omroep NRK de eerste minister. Solberg sluit niet uit dat de politica nog terugkeert als minister in een andere post. Ondertussen wordt Visserijminister Per Sandberg, partijgenoot van Listhaug, genoemd als nieuwe minister van Justitie. Hij zou vandaag nog worden aangesteld, aldus NRK.