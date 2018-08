Noorse minister treedt af om carrière van vrouw voorrang te geven: "Het is haar beurt om droom na te streven" HR

31 augustus 2018

14u30

Bron: Le Figaro, Le Monde 7 De Noorse minister van Transport Ketil Solvik-Olsen heeft zijn ontslag gegeven om voorrang te geven aan de carrière van zijn vrouw. "Het is haar beurt om haar dromen na te streven", verklaarde de minister. "Het is een afspraak die we al jaren geleden maakten."

Ketil Solvik-Olsen was al sinds 2013 in dienst als minister van Transport. "Het was een fantastische job, die ik de rest van leven zou kunnen doen", verklaarde hij aan een televisiestation. "Maar ik ben op een kruispunt in mijn leven beland, waarin ik er voor kies om prioriteit te geven aan de droom van mijn vrouw." Mevrouw Tone Solvik-Olsen heeft voor een periode van een jaar een functie als arts aanvaard in een kinderziekenhuis in de Verenigde Staten.

De beslissing werd onder meer op sociale media door velen bejubeld als een mooi voorbeeld op het vlak van gendergelijkheid. Noorwegen is daarin, net als enkele andere Scandinavische landen, een voortrekker.