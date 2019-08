Noorse miljonairsvrouw die al sinds eind oktober vermist is, leeft mogelijk nog ttr

06 augustus 2019

15u47

Bron: Aftenposten, NRK 4 buitenland De 68-jarige Anne-Elisabeth Hagen, die op 31 oktober verdween uit haar huis in Lørenskog bij Oslo, leeft mogelijk nog. Er was op 8 juli contact met de mogelijke ontvoerders. Dat zei de advocaat van de familie deze ochtend tijdens een persconferentie.

Tijdens dat contact zouden de ontvoerders gezegd hebben dat Hagen nog leeft. “Daarnaast kregen we informatie die alleen mensen die verantwoordelijk zijn voor haar verdwijning kunnen weten”, zo maakte Svein Holden, de advocaat van de familie, bekend.

Hagen was op 31 oktober 2018 uit haar huis in Lørenskog bij Oslo verdwenen. Sindsdien ontbreekt elk teken van leven van de echtgenote van investeerder Tom Hagen, een van de tweehonderd rijkste mensen van Noorwegen. De speurders brachten begin 2019 de zaak in het openbaar en deelden onder andere mee dat in haar huis een brief met de vraag naar losgeld -9 miljoen euro aan cryptovaluta- was gevonden.

Levensteken

De vermoedelijke ontvoerders van Hagen namen in januari contact op met de familie. De advocaat van de familie maakte toen duidelijk dat er pas met de kidnappers zou onderhandeld worden als ze konden bewijzen dat Hagen nog in leven was. Nadien hoorde de familie niets meer van de gijzelnemers.

Speurders gingen ervan uit dat Hagen in oktober vermoord was. Haar ontvoering was dus in scène gezet, zo luidde het in een mededeling van de politie in juni. Maar amper twee weken na dat nieuws kreeg de familie bericht van de ontvoerders.

Noorse media schrijven dat Tom Hagen eerst een miljoen Noorse kronen (ruim 100.000 euro) moest betalen voor een levensteken van zijn vrouw. Kort daarna zou hij dan nog eens 10 miljoen kronen (ruim 1 miljoen euro) moeten betalen. Het is niet bekend of hij dat daadwerkelijk heeft gedaan.