Noorse miljonairsdochter krijgt boete van 25.000 euro wegens dronken rijden

Bron: DPA 0 Twitter Katharina Andresen. Katharina Andresen, de dochter van een Noorse miljonair, moet een boete van 250.000 Noorse kroon (25.800 euro) betalen omdat ze dronken achter het stuur was gekropen. Dat heeft een rechter in Oslo beslist. De 22-jarige vrouw krijgt ook een voorwaardelijke celstraf van 18 dagen opgelegd, zo schrijft Finansavisen.

De Noorse rechter hield bij de bepaling van het bedrag rekening met het vermogen van de vrouw. De 22-jarige Andresen is de rijkste vrouw van Noorwegen met een geschat fortuin van 7,7 miljard kroon (795 miljoen euro).

In principe had de rechter haar eigenlijk een geldboete van 40 miljoen kroon (4,1 miljoen euro) kunnen opleggen. Maar dat bedrag werd fors gereduceerd omdat de vrouw nog student is en bij haar ouders woont.

Andresen had 0,61 promille alcohol in het bloed.

