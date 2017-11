Noorse goederentreinen richten bloedbad onder rendieren aan IB

15u10

Bron: Belga 1 Thinkstock Een rendier loopt over de weg in Noorwegen. In het noorden van Noorwegen zijn op enkele dagen tijd meer dan honderd rendieren gestorven nadat ze door goederentreinen werden aangereden. De Noorse zender NRK spreekt over een "kilometerslang bloedbad" in het land.

De rendierhouders zouden de kwestie volgens de zender al verschillende keren hebben aangekaart bij de spoormaatschappij. Daarbij zou de belofte gemaakt zijn om trager voorbij de dieren te rijden, maar die boodschap zou nooit tot bij de treinbestuurders zijn geraakt. Daardoor zijn op enkele dagen tijd minstens 106 rendieren aangereden. Het bloedigste voorval deed zich zaterdag voor, toen een trein in één keer 65 dieren doodreed.

De rendieren kunnen in Noorwegen min of meer vrij rondlopen. In de winter brengen de rendierhouders hun dieren naar gebieden waar ze gemakkelijker aan voedsel kunnen raken. Maar omdat het moeilijk is om de kuddes bij elkaar te houden, kunnen zich daar ongelukken bij voordoen.

Seizoenstrek

De spoorwegmaatschappijen worden daarom altijd verwittigd wanneer die seizoenstrek aanvangt. Toch zijn er tussen 2013 en 2016 volgens NRK al meer dan tweeduizend dieren gedood.

Een woordvoerder van de spoorwegonderneming benadrukt dat er schadevergoedingen uitgekeerd zullen worden aan de rendierhouders. Dat de waarschuwing niet naar de bestuurders werd verzonden, wordt toegeschreven aan technisch probleem.