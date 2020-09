Noorse cruisemaatschappij greep niet in ondanks gekende coronabesmettingen. Belg overleden KV DM

09 september 2020

18u55

Bron: DM 0 De Noorse cruisemaatschappij Hurtigruten ligt momenteel zwaar onder vuur omwille van haar gebrekkige aanpak van coronabesmettingen aan boord van haar schepen. Ze beriep zich de voorbije maanden op haar uitmuntende aanpak van de coronacrisis en beweerde dat haar schepen virusvrij waren, maar nu blijkt dat besmettingen mogelijk moedwillig onder de mat werden geveegd. Een van de opvarenden die het coronavirus vermoedelijk opliep tijdens een reis met een schip van Hurtigruten is een 76-jarige Belg. Hij is ondertussen overleden.

De 76-jarige Albert Facq maakte dit voorjaar samen met zijn vrouw een cruise langs de Engelse zuidkust met een schip van Hurtigruten. Wanneer hij halverwege de reis ziek wordt, legt de scheepsarts geen verband met de coronacrisis die op dat moment hevig woedt. Na zijn terugkeer naar België test hij positief voor het virus en na een wekenlange strijd op intensieve zorgen bezwijkt Facq aan de ziekte.

Ook de vrouw van Facq was besmet, net als een bevriend Nederlands koppel met wie ze de reis maakten en hoewel Hurtigruten door zowel het Nederlandse stel als door de zoon van Albert Facq op de hoogte werd gebracht, ondernam de cruisemaatschappij niets. Pas toen het verhaal van Joeri Facq werd opgepikt door de Noorse media, kreeg hij reactie van Hurtigruten.



Integendeel. De cruisemaatschappij, een Noors bedrijf in Britse handen, bleef de voorbije maanden beweren dat haar schepen coronavrij waren, tot begin augustus bleek dat minstens 40 opvarenden van hun schip MS Roald Amundsen tijdens een reis naar Spitsbergen besmet waren met het coronavirus. Ook hier legde de scheepsarts geen verband met de coronapandemie. Nochtans was Hurtigruten eind juli door een Noorse huisarts geïnformeerd over het feit dat er een week eerder een besmette patiënt aan boord was van de Roald Amundsen tijdens de eerste reis naar Spitsbergen. Pas twee dagen later informeerde Hurtigruten het personeel en de passagiers van de twee Spitsbergen-reizen. Momenteel staat de teller op 71 besmette bemanningsleden en passagiers.

Papieren niet in orde

Daarnaast bleek ook dat een scheepsarts en twee verpleegsters, alle drie Filipijnen, niet over de nodige documenten beschikten om voor de Noorse maatschappij te werken. De tweede scheepsarts, een Noor, heeft wel de nodige papieren, al waren die hem in verleden al twee keer ontnomen, meldt de Noorse omroep NRK.

Onderzoek

Het Noorse Directoraat voor de Zeevaart publiceerde vorige week een kritisch rapport over de gang van zaken op de Roald Amundsen. Daaruit blijkt ook dat al gedurende de eerste trip naar Spitsbergen bemanningsleden in de ziekenboeg lagen. Maar er ging geen alarmbel af.

Hurtigruten zelf werkt nog aan analyse, klinkt het. Het bedrijf erkent dat er fouten zijn gemaakt, betreurt dat zeer en zegt dat routines nu aangescherpt zijn. Onderzoek van de politie naar strafbare feiten loopt nog en kan eventueel leiden tot boetes of zelfs gevangenisstraf.