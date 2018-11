Noors fregat na aanvaring met tanker bijna volledig onder water ivi

13 november 2018

13u20

Bron: Belga 1 Vijf dagen na de botsing met een tanker bij Bergen is het Noorse fregat Helge Ingstad bijna volledig gezonken. Dinsdagochtend staken enkel nog de radartoren en een deel van de achtersteven uit het water. Volgens de Noorse marine ligt het schip nu wel stabiel.

Het leger probeerde de afgelopen dagen om het zwaar beschadigde schip aan land te houden. Tegen de avond zonk de boeg en tegen middernacht werd het te gevaarlijk om nog te werken aan de verankering van het schip. In de nacht braken alle stalen kabels en schoof het schip dieper in het water.

De materiële schade is nu vermoedelijk nog groter geworden, zo zegt een woordvoerder van de Noorse marine. Het oorlogsschip had deelgenomen aan de NAVO-oefeningen Trident Juncture en was met talrijke wapens uitgerust.

Het is nog altijd niet duidelijk waarom het oorlogsschip in de nacht van donderdag op vrijdag met de tanker in aanvaring kwam. De Helge Ingstad was meermaals gewaarschuwd voor een mogelijke botsing.

