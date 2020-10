Noors comité kent Nobelprijs voor de Vrede toe

09 oktober 2020

In Oslo wordt vandaag bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt toegekend. Op de vertrouwelijke kandidatenlijst staan 211 personen en 107 organisaties. De winnaar krijgt 10 miljoen Zweedse kronen (zo'n 960.000 euro), een diploma en een medaille. De uitreiking in de Noorse hoofdstad is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel, initiatiefnemer van de prijs.