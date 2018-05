Noorden van Nederland kampt met wateroverlast TT

13 mei 2018

22u18

Bron: Belga 3 Verschillende gemeenten in het noordoosten van Nederland hebben vanavond te kampen met wateroverlast, als gevolg van de zware buien die over het gebied trokken.

De provincie Groningen en het noorden van Drenthe kregen te maken met veel regen. In Drenthe viel lokaal zelfs 63 millimeter neerslag. Normaal gezien valt er gemiddeld 61 millimeter in de hele maand mei in Nederland.

In Assen (provincie Drenthe) is het dak van een autodealer ingestort door de grote hoeveelheid regenwater, meldt de politie. Op Twitter staan ook veel meldingen van ondergelopen straten in onder meer Assen, Eext, Borger, Gasselte, Emmen, Erica, Gieten en Sappemeer.

Vanavond kregen we een melding van een inbraakalarm bij een autodealer.

Toen wij ter plaatse kwamen bleek de oorzaak van het alarm zeer verrassend;

het dak was ingestort door de druk van de grote hoeveelheid regenwater.

De schade is groot.

^ES pic.twitter.com/yUKsqqre1W Politie Assen(@ PolitieAssen) link