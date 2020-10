Noorden van Italië en zuiden van Frankrijk meten schade op na doortocht zware storm Alex, al negen doden TT

04 oktober 2020

19u31

Bron: Belga, Reuters 6 Het noorden van Italië en het zuiden van Frankrijk meten de schade op na de doortocht van de storm Alex. Er vielen al zeker negen doden.

De grootste dodentol is voorlopig in Italië te betreuren. Langs de kust in Ligurië werden vier lichamen gevonden, nadat er gisterenavond al twee doden werden aangetroffen. Vermoed wordt dat de slachtoffers in Ligurië meegesleurd werden door de rivieren en zo in zee terechtkwamen. In de buurt van de Tendepas, op de grens tussen Italië en Frankrijk, werd ook het lichaam van een herder gevonden. Het is nog niet duidelijk of die de Franse of Italiaanse nationaliteit heeft.

De hevige regen die vrijdagnamiddag begon, leidde tot overstromingen, aardverschuivingen en schade aan wegen, bruggen en huizen. Verschillende dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. Het zwaarst getroffen zijn de valleien rond de rivieren Toce, Tanaro, Biellese en Sesia. De twee andere dodelijke slachtoffers in Italië werden gisteren al aangetroffen. Er zijn in Italië nog twee mensen vermist, een persoon uit Piemonte en een man uit Lombardije.



Rond de Franse stad Nice richtte Alex ook zware schade toe. Gisteren al drukte premier Jean Castex de vrees uit dat er verschillende slachtoffers te betreuren zijn. Op dat moment waren acht mensen vermist, en de brandweer van het departement Alpes-Maritimes telde ook vanavond nog altijd acht vermisten. Onder meer in het dorpje Saint-Martin-Vésubie is zondag een Frans dodelijk slachtoffer van storm Alex aangetroffen. Het gaat om een man die omkwam in zijn auto.

“Rampzalige situatie”

Op veel plaatsen maakten de hulpdiensten vanochtend de balans op en begonnen ze met de opruimingswerken. In de Italiaanse gemeente Limone Piemonte, in de provincie Cuneo, is de schade enorm. De burgemeester spreekt er van "een rampzalige situatie". Volgens het hoofd van de regio Piemonte ging het om de zwaarste storm sinds die van 1994. Toen vielen er in het gebied van de Po en Tarano zeventig doden. In de plaats Sambughetto (Piemonte) werd een record van 630 millimeter regenval in 24 uur gemeten, dat is meer dan de helft van de hoeveelheid regen die er normaal gesproken in een jaar valt.

Ook in Oostenrijk en Zwitserland richtte storm Alex schade aan, maar daar bleef het vooral bij materiële schade. In Oostenrijk kwam wel een 4-jarig kind om toen het terechtkwam onder een boom.