Noord-Macedonië voert weer striktere regels in na opflakkering van coronavirus SVM

04 juni 2020

11u09

Bron: Belga 5 Na een sterke stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus voert Noord-Macedonië opnieuw uitgaansverboden in. Dat maakte minister van Volksgezondheid Venko Filipce bekend.

In de hoofdstad Skopje en in negen andere steden mag vanaf donderdag 21 uur tot maandagochtend 5 uur niemand nog zijn woning verlaten. Elders in het land geldt dan een nachtelijk uitgaansverbod.

Reden voor de nieuwe strengere maatregelen is een opflakkering van het aantal gevallen van Covid-19 in het land. Op 24 uur tijd kwamen er weer 101 infecties bij, waarvan 59 in Skopje. De dag voordien waren er 76 nieuwe besmettingen.



Vorige week versoepelde Noord-Macedonië de maatregelen in de strijd tegen de coronapandemie. Onder andere cafés, restaurants en bars mochten weer opengaan.

Sinds het begin van de epidemie zijn er in het kleine Balkanland met 2 miljoen inwoners 2.492 bevestigde besmettingen met het coronavirus gemeld. Zeker 145 mensen overleden aan Covid-19.

