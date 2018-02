Noord-Koreanen zeggen ontmoeting met Amerikaanse vicepresident Pence op laatste moment af IB

21 februari 2018

05u15

Bron: Belga 1 In de marge van de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang was een ontmoeting gepland tussen de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en vertegenwoordigers van Noord-Korea. Op "het laatste ogenblik" trokken die laatsten zich echter terug, zo zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de beslissing zegt te betreuren.

Volgens woordvoerster Heather Nauert diende zich de mogelijkheid aan voor Pence, die de opening van de Winterspelen bijwoonde, om een "korte ontmoeting" te hebben met de leiders van de Noord-Koreaanse delegatie. "De vicepresident was bereid om deze kans te grijpen om duidelijk te maken dat Noord-Korea zijn clandestiene ballistische en nucleaire programma's moet opgeven. Op het laatste ogenblik beslisten Noord-Koreaanse functionarissen om de ontmoeting niet te laten doorgaan", zegt Nauert.

De Washington Post, dat het kabinet van Pence citeert, bericht dat het onderhoud was afgesproken nog voor het vertrek van Pence naar Pyeongchang. Het was gepland op zaterdag 10 februari. Minder dan twee uur voor de vicepresident Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en Kim Yong-nam, in naam het staatshoofd van het land, zou ontmoeten, krabbelden ze echter terug.

Nieuwe sancties

De redenen voor de laattijdige afzegging zouden Pence's aankondiging van nieuwe sancties tegen Pyongyang en een ontmoeting met Noord-Koreaanse overlopers zijn geweest. In een reactie zegt de stafchef van Pence, Nick Ayers, dat Noord-Korea het vooruitzicht van een onderhoud had gebruikt "in de hoop dat de vicepresident zijn boodschap zou verzachten". Zo zouden ze vrij spel hebben willen krijgen om "hun propaganda te verspreiden" op de Winterspelen.