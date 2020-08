Noord-Koreanen “moeten honden afgeven zodat ze als voedsel kunnen dienen” KVDS

17 augustus 2020

22u26 39 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou vorige maand een verbod hebben uitgevaardigd op het houden van honden. Dat meldt de grootste en oudste krant van Zuid-Korea, Chosun Ilbo. Volgens bronnen van de krant zouden eigenaars hun huisdier moeten afgeven omdat ze gezien worden als symbool van “westerse decadentie” en sociale onvrede aanwakkeren. En om de voedselschaarste in het land op te lossen.

Het bericht moet wel in perspectief geplaatst worden. Noord-Korea en Zuid-Korea zijn sinds de jaren vijftig officieel in oorlog met elkaar, wat de onderlinge berichtgeving kleurt. De Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo is bovendien bekend om zijn sceptische houding tegenover het noorden.

Decadentie

Honden worden in Noord-Korea vooral gehouden door rijke inwoners en de elite, terwijl ‘gewone mensen’ meestal varkens en ander vee bezitten. In juli zou Kim Jong-un een verbod op het houden van honden hebben afgekondigd en het omschreven hebben als “kapitalistische decadentie”.





“De autoriteiten gaan actief op zoek naar gezinnen met honden en dwingen hen om hun huisdier af te geven”, volgens een bron van de krant. “Ze worden aangeslagen of krijgen een spuitje. Een deel gaat naar dierenparken die door de staat gerund worden, andere eindigen in restaurants.” Hondenvlees is populair in China en Korea, hoewel het in Zuid-Korea op zijn retour is.

Noord-Korea zou het economisch steeds zwaarder hebben, onder meer door de coronapandemie en zware overstromingen. Het verbod op honden – die een symbool van rijkdom zijn – zou de publieke onvrede moeten sussen over de economische ongelijkheid in het land. Het aanslaan van de honden zou ook een antwoord bieden op de voedselschaarste waarmee het land af te rekenen heeft.

Informanten

De Daily NK – een online krant die gevestigd is in Zuid-Korea en over Noord-Korea bericht op basis van een netwerk van informanten in het land – bracht vorige maand een soortgelijk verhaal. Volgens de krant zouden de autoriteiten honden van 15 kilogram en meer opkopen om restaurants in de hoofdstad Pyongyang te bevoorraden. Volgens de Daily NK zou Kim Jong-un immers wakker liggen van de voedselschaarste in de hoofdstad. Hondeneigenaars zouden geen geld maar een certificaat krijgen waarmee ze tegen 10 oktober rijst en olie kunnen krijgen.

Het is niet de eerste keer dat er een verbod komt op het houden van honden in Noord-Korea. Volgens de South China Morning Post was dat tussen 1980 en 2011 schering en inslag, ook toen omdat ze een teken van prestige waren. Toen Kim Jong-un in 2012 aan de macht kwam, zou het verbod evenwel afgeschaft zijn. Kim zelf staat bekend als hondenliefhebber en zou een verzamelaar zijn van rashonden, onder meer van shih tzu’s en Duitse herders.

Lees ook: Van basketpleintje in Zwitserland tot gevreesd dictator van Noord-Korea: het onwerkelijke leven van Kim Jong-un (+)