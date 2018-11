Noord-Koreaanse vluchteling: “Jongere generaties voelen amper nog loyaliteit tegenover regime” kg

19 november 2018

12u38

Bron: Belga, The Guardian 2 De jongere generaties in Noord-Korea stellen zich eerder onverschillig op tegenover hun leider Kim Jong Un, volgens de Noord-Koreaanse soldaat Oh Chong Song. De twintiger slaagde er vorig jaar in om het land te ontvluchten en vertelt in een recent interview over wat hij er achterliet.

Oh Chong Song stak in november 2017 de grens over in het dorp Panmunjom in de gedemilitariseerde zone, terwijl hij door verschillende grenswachters beschoten werd. Oh werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis en de beelden van zijn vlucht gingen de wereld rond.

In wat de Japanse krant Sankei Shimbun het “eerste media-interview” noemt sinds zijn ontsnapping, vertelt de 25-jarige Oh nu meer over zijn leven in Noord-Korea. Volgens de krant is hij de zoon van een generaal. Hij beschrijft zichzelf als iemand van de “hogere klasse”, maar verklaarde dat hij geen enkele loyaliteit tegenover het regime voelt.



"In Noord-Korea zijn de mensen, vooral de jongere generaties, onverschillig tegenover elkaar, de politiek en hun leiders, er is geen gevoel van loyaliteit." Hij schat dat dat het geval is voor tachtig procent van zijn leeftijdsgenoten.

Dronken

De voormalige soldaat ontkent de geruchten die in de Zuid-Koreaanse pers circuleren dat hij in zijn land gezocht wordt voor moord. Volgens de Japanse krant had hij gedronken na een dispuut met vrienden. Toen hij terugging naar zijn post, vreesde hij dat hij geëxecuteerd zou worden en besloot hij te vluchten.

Hij zegt ook te begrijpen dat zijn vroegere kameraden in het leger op hem schoten terwijl hij probeerde te vluchten. “Als ze niet schoten, zouden ze zwaar gestraft worden. Als ik in hun schoenen stond, zou ik hetzelfde gedaan hebben.”

