Noord-Koreaanse soldaat loopt over naar Zuid-Korea

09u46

Bron: ANP 0 EPA De Joint Security Area Een Noord-Koreaanse soldaat is vanmorgen door de gedemilitariseerde zone overgelopen naar Zuid-Korea. Dat meldde het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, op gezag van de legertop in het land.

De soldaat vluchtte uit Noord-Korea via de 'Joint Security Area' (JSA), het enige deel van de gedemilitariseerde zone waar soldaten van beide landen oog in oog staan. Hij werd naar verluidt neergeschoten door Noord-Koreaanse troepen en is naar een ziekenhuis in Zuid-Korea gebracht voor verzorging.