Noord-Koreaanse overloper onthult geheimen van 'Bureau 39': zo komt Kim Jong-Un aan buitenlands geld ep

08u34

Bron: ANP 59 AP De overloper onthulde hoe de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un aan buitenlands geld komt. Een Noord-Koreaan die onlangs is overgelopen naar Zuid-Korea, heeft een boekje opengedaan over de manier waarop het regime in Pyongyang aan geld probeert te komen. De man maakte deel uit van 'Bureau 39', dat is ingericht om buitenlands geld bij de leider Kim Jong-Un te krijgen.

Het bureau coördineert een netwerk van bedrijven over de hele wereld die zich bezighouden met legale en illegale handel. Dat levert Noord-Korea omgerekend 416 miljoen tot 1,7 miljard euro per jaar op.

De overloper is met toestemming van de Zuid-Koreaanse veiligheidsdiensten geïnterviewd door de Australische omroep ABC. Zijn taak bij het bureau zou de verkoop van goud uit Noord-Koreaanse mijnen en rivieren zijn geweest.

Bureau 39 is volgens de Verenigde Staten en de Verenigde Naties een organisatie die op grote schaal geld verdient met illegale praktijken als valsemunterij, drugs- en wapenhandel. Valse 100-dollarbiljetten die Noord-Korea fabriceerde, stonden bekend als het best gemaakte vals geld ter wereld. Ze vormden een belangrijke bron van inkomsten voor het land, tot de VS maatregelen tegen de verkoop van de biljetten nam.