Noord-Koreaanse overloper heeft antilichamen voor antrax in bloed en dat voedt vrees dat Kim Jong-un werkt aan biologisch wapen

Bron: UPI 195 PN, Reuters Een van de Noord-Koreaanse soldaten die afgelopen jaar vluchtte naar Zuid-Korea, had antilichamen in zijn bloed voor antrax. Dat meldt persbureau UPI op basis van een lokaal nieuwsnetwerk. Dat betekent dat de man blootgesteld was aan de dodelijke ziekte of ervoor gevaccineerd was. En dat voedt de angst dat dictator Kim Jong-un werkt aan een biologisch wapen. Dat hij zelfs in een raketkop kan meesturen.

Een bron bij de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst identificeerde de soldaat niet, maar bevestigde wel aan Channel A dat de overloper immuun was aan de ziekte. Die staat ook bekend als miltvuur en wordt veroorzaakt door een bacterie. Een van de varianten kan een longinfectie doen ontstaan, die over kan gaan in een bloedvergiftiging. Dat gaat gepaard met hoge koorts en het opgeven van bloed. Zelfs als er antibiotica wordt toegediend, sterft 80 procent van de patiënten binnen 24 uur.

Verdacht

Het Zuid-Koreaanse leger heeft geen antraxvaccin en dat wordt volgens defensiewoordvoerster Choi Hyun-soo pas verwacht tegen het einde van 2019. Dat veroorzaakt ongerustheid. Noord-Korea is al eerder verdacht van het ontwikkelen van biologische wapens, nadat het regime werk publiceerde van het Pyongyang Biological Technology Research Institute in 2015. Volgens de overheid was de instelling gespecialiseerd in het onderzoek naar pesticiden, maar analisten ontdekten dat de apparatuur ook voor het vervaardigen van biologische wapens gebruikt kon worden. (lees hieronder verder)

Eerder was er in Zuid-Korea ook paniek omdat de Amerikaanse troepen antrax het land binnen hadden gebracht. Dat bleek bestemd voor het project JUPITR (Joint United States Forces Korea Portal and Integrated Threat Recognition), wat de detectiesystemen voor biologisch gevaar op punt moest stellen. Volgens het plaatselijke nieuwsmagazine Sisa gaan die test met bacteriën echter nog door. Sinds 2009 werd al 15 keer antrax binnengebracht in Zuid-Korea. Bij een lading uit 2015 werden er 22 mensen aan blootgesteld. Ook dat heeft het Zuid-Koreaanse defensieministerie bevestigd.