Noord-Koreaanse overloper dol op Amerikaanse films en op Zuid-Koreaanse meidengroep

13u03

Bron: AP 0 Photo News De Noord-Koreaanse soldaat die vorige maandag naar Zuid-Korea vluchtte en daarvoor beschoten werd, recupereert van zijn hachelijke avontuur in het ziekenhuis in Suwon. De 24-jarige 'overloper' is enkel gekend onder zijn roepnaam 'Oh'. Hij werd geraakt door verscheidene kogels en onderging al twee serieuze operaties. Maar hij stelt het relatief wel. Oh blijkt fan te zijn van een populaire Zuid-Koreaanse meidengroep en van Amerikaanse tv-series en films.

Oh zou, volgens zijn arts Lee Cook-jong, overgelopen zijn na het zien van positieve beelden over Zuid-Korea. Sinds hij weer bij bewustzijn is, laat de chirurg hem luisteren naar K-pop en kijken naar Amerikaanse tv-shows en films, als onderdeel van zijn revalidatie. Vragen over Noord-Korea worden bewust uit de weg gegaan.

Oh blijkt dol op de crimiserie 'CSI' en op de Zuid-Koreaanse meidengroep Girls' Generation, van wie hij drie versies van hetzelfde liedje 'Gee' verslond. Toen hij 'The Transporter' (actiethriller uit 2002) zag, zei hij aan Lee Cook-jong dat hij zelf ook chauffeur was, net zoals de supersnelle Jason Stathem in de film. Mogelijk verwees hij naar zijn job bij het Noord-Koreaanse leger.

Het was ook in een jeep dat hij wegvluchtte uit Noord-Korea. Aan de gedemilitariseerde zone - de buffer tussen beide Korea's - zette hij het op een lopen, achternagezeten door zijn collega-soldaten. Ze vuurden tientallen kogels op hem af, waarvan er een vijftal raak trof. Oh zeeg neer in de bladeren, gelukkig voor hem aan de Zuid-Koreaanse kant. Hij werd meteen overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Ajou in Suwon, waar Lee Cook-jong zijn leven redde. Beelden van de spectaculaire vlucht van Oh gingen de wereld rond.

AFP Chirurg Lee Cook-jong.

Een week lang was de militair buiten bewustzijn. Lee Cook-jong ontdekte onder meer enkele gigantische parasieten - de langste 27 centimeter - in het ziekelijke lichaam van de Noord-Koreaan. Oh bleek ook hepatitis B en tuberculose te hebben. Hij wordt tevens behandeld voor depressie en posttraumatische stress.

Maar de man is inmiddels stabiel, verzekerde Lee Cook-jong. "De patiënt zal niet sterven." Meer nog: verwacht wordt dat hij dit weekend de afdeling intensieve zorgen mag verlaten.

EPA Zangeres/actrice Yoon van de meidengroep Girls' Generation.

