Noord-Koreaanse leiders komen samen voor verstrijken ultimatum voor VS RL

29 december 2019

03u58

Bron: Belga 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een ontmoeting gehad met de top van zijn partij om "belangrijke politieke zaken" te bespreken. Dat melden staatsmedia zondag. De vergadering vindt plaats net voor de deadline afloopt die Kim de VS opgelegd heeft om sancties tegen Noord-Korea te verminderen.

Een van de onderwerpen op de agenda is de nationale veiligheid. Verder wordt besproken hoe de partij en de staat zich verder kunnen ontwikkelen, meldt het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA in een mededeling.

De Noord-Koreaanse leider heeft al duidelijk gemaakt dat hij niet geïnteresseerd is in ontwapeningsgesprekken met de VS, maar ook Washington weigert de sancties op te heffen.

Eerder deze maand maakte de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Ri Thae Song bekend dat Pyongyang de VS tot het einde van het jaar de tijd geeft om hen tegemoet te komen. "Het is volledig aan de VS om te kiezen welk kerstcadeau ze zullen krijgen", verklaarde hij toen.

Waarnemers vermoeden dat Pyongyang zijn moratorium wil opheffen op nucleaire tests en het testen van raketten op middellange afstand.

In februari zagen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump elkaar in Vietnam, maar die ontmoeting draaide uit op een mislukking. De twee partijen slaagden er niet in een akkoord te sluiten over hoe het nu verder moet. Sindsdien hebben de Noord-Koreanen al een aantal korteafstandsraketten in zee gelanceerd.