Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil in 2019 meer ontmoetingen met Zuid-Koreaanse president

bvb

30 december 2018

12u49

Bron: Belga

1

De Noord-Koreaanse sterke man Kim Jong-un betreurt in een brief aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat de twee leiders elkaar niet meer hebben kunnen ontmoeten voor het einde van het jaar. In de brief schreef Kim verder nog dat hij in 2019 meer ontmoetingen wil met Moon, om de gesprekken over "vrede en welvaart" verder te zetten.