Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un wil banden met China versterken HR

15 april 2018

08u10

Bron: Belga 1 Kim Jong Un heeft zaterdag in de hoofdstad Pyongyang een ontmoeting gehad met een hoge vertegenwoordiger uit China. De Noord-Koreaanse leider kondigde aan dat hij de banden tussen China en Noord-Korea wil versterken. Dat meldt het officiële Noord-Koreaanse persagentschap KCNA.

Kim Jong Un verwelkomde zaterdag Song Tao, de chef van het departement Buitenlandse Zaken van de Communistische Partij, tijdens het jaarlijkse lentefestival. Het doel van het festival is te tonen dat de Noord-Koreanen van hun "grote" leider Kim Jong-un houden. China stuurt sinds 1986 elk jaar een delegatie naar het festival, behalve in 2016.

Beide politici wisselden volgens KCNA van gedachten over "gezamenlijke politieke onderwerpen en wederzijdse samenwerking". Song Tao bracht "hartelijke groeten" over van de Chinese politieke leider aan Kim Jong Un. Nog volgens het Noord-Koreaanse persagentschap verklaarde de Koreaanse leider dat "hij verder werk maakt van de vriendschap tussen beide landen". En Song Tao wil verder bijdragen "aan de promotie van duurzame relaties tussen China en Noord-Korea".

Ontmoeting met Trump

De relaties tussen beide landen zijn sinds enkele jaren bekoeld, maar de voorbije weken proberen Peking en Pyongyang een dooi te bereiken in de diplomatieke relaties. Enkele weken geleden nog was er een verrassingsbezoek van de Noord-Koreaanse leider aan Peking - zijn eerste buitenlandse verplaatsing sinds hij in 2011 aan de macht kwam. En op 3 april had de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho dinsdag een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi.

Kim Jong Un ontmoet op 27 april de Zuid-Koreaanse leider Moon Jae-in. En eind mei staat er een historische ontmoeting gepland tussen de Noord-Koreaanse leider en de Amerikaanse president Donald Trump.